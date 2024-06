Prefeito de cidade de Santa Catarina é achado morto em casa

O prefeito de Iporã do Oeste, município de Santa Catarina, Adélio Marx, morreu na quinta-feira, 6, aos 68 anos. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado foi acionado para atendimento de vítima em residência.

"Adélio sempre atuou com seriedade, brilhantismo e honestidade em seus atos, e não mediu esforços para alcançar os objetivos almejados em prol dos munícipes, sendo um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento de nossa Iporã do Oeste", disse.

Conforme a gestão municipal, entre 1989 e 1992 ele foi secretário de Obras. Também foi vereador de 1997 a 2000.

Posteriormente, foi vice-prefeito, entre 2001 e 2004, junto com o prefeito Gilberto Niderle. E foi prefeito entre 2009 e 2012. Adélio Marx foi eleito prefeito em 2020 com 4.148 votos (69,9% dos votos válidos).

Ao Estadão,o vice-prefeito Valmor Reis (PP) informou que será empossado na segunda-feira, 11, como o novo chefe do Executivo do município. "Uma perda muito grande e irreparável", afirmou.

O corpo do prefeito foi velado na sexta-feira, 7, no Pavilhão Católico de Iporã do Oeste. No local, familiares, servidores municipais, amigos e a população prestaram homenagens. Ele foi cremado neste sábado, 9.