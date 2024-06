Tarcísio diz que não tem planos para 2026 e que tem 'zero' interesse no tema

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que há tempos está no bolão de apostas como um possível candidato à Presidência nas eleições de 2026, negou, a uma plateia de empresários, na noite desta quinta-feira, 6, que tenha planos para concorrer ao cargo. De acordo com o dirigente, ele não tem "nenhum plano" para 2026 e tem "zero" interesse no tema.

O governador destacou sua carreira tendo atuado com gestões como a dos ex-presidentes Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), antes de ter assumindo o Ministério da Infraestrutura na gestão Jair Bolsonaro (PL). Sobre Dilma, Tarcísio afirmou que não tem "uma queixa dela, só agradecimento" e que por Bolsonaro tem "gratidão". "Um cara que tenho grande admiração e grande respeito."

Aliados de primeira hora de Bolsonaro têm se incomodado com o protagonismo que Tarcísio tem ganhado. Um deles é o pastor Silas Malafaia, que em entrevista ao Portal Metrópoles, insinuou que o governador de São Paulo agia para manter o ex-presidente inelegível.