Tarcísio avalia acabar com agências metropolitanas, autarquias comandadas por PSD de Kassab

Atualmente, há quatro agências em São Paulo que abrangem as regiões metropolitanas de Campinas (Agemcamp), Sorocaba (Agem Sorocaba), Baixada Santista (Agem) e Vale do Paraíba e Litoral Norte (Agemvale).

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) estuda acabar com agências metropolitanas, autarquias responsáveis por planejar o desenvolvimento regional dos locais onde atuam e cujos dirigentes são indicados pelo PSD, partido presidido pelo secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD). Conforme mostrou o Estadão , o governador lançou o plano "São Paulo na Direção Certa" para cortar gastos e, entre as medidas estudadas, estão a extinção de órgãos públicos.

"A Pasta tem fortalecido a articulação e a visão de planejamento e desenvolvimento urbano nas regiões metropolitanas, participando ativamente dos conselhos das nove regiões metropolitanas do Estado e elaborando projetos para a requalificação dos municípios dessas áreas", disse a SDHU, em nota.

A avaliação é que a articulação metropolitana ganhou força no Executivo na atual gestão porque a Secretaria de Habitação incorporou a área de desenvolvimento urbano, criando a Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano, chefiada pelo ex-vereador paulistano José Police Neto (PSD). As agências, embora sejam ligadas à pasta, têm autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

No passado, o governo João Doria chegou a apresentar projeto de lei propondo a fusão das quatro agências em um único órgão, a Agência Estadual de Desenvolvimento Regional, mas o texto não avançou na Assembleia Legislativa (Alesp).

Tarcísio tem sinalizado há meses nos bastidores a intenção de extinguir as agências. Contudo, o debate se intensificará no momento em que bolsonaristas voltaram a criticar o governador, a despeito do respaldo público que ele tem de Jair Bolsonaro (PL).

O pastor Silas Malafaia deu entrevistas à imprensa nesta semana se queixando da proximidade de Tarcísio com Kassab, que a nível federal é aliado do governo Lula. Já os filhos Carlos Bolsonaro (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL) deram recados que, apesar da inelegibilidade do ex-presidente, Bolsonaro é o candidato da direita ao Planalto em 2026.

Procurado, Kassab disse, por meio de nota, que as indicações feitas pelo PSD são técnicas, mas não comentou sobre como receberia uma eventual extinção das agências.

"Desde o início da estruturação da gestão, o governador estabeleceu que seu governo seria montado a partir de indicações técnicas, dele ou de seus secretários, inclusive daqueles filiados a partidos. As legendas que integram o governo possuem quadros qualificados, como é o caso dos filiados ao PSD que atuam nas agências metropolitanas. São quadros indicados por sua qualificação técnica", afirmou o secretário de Governo.

No papel, as agências metropolitanas são responsáveis por planejar ações e propor projetos de interesse dos municípios, mas deputados estaduais da base e da oposição afirmam, a maioria sob anonimato, que elas não cumprem esse objetivo e acabam servindo como cabide de indicações políticas. Há duas estruturas: o Conselho de Desenvolvimento, formado por representantes das prefeituras e do governo estadual, e a Diretoria Executiva, que toca o dia a dia da agência.