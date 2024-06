São João de Aracati: MP recomenda cancelamento de shows por cachês "inflados"

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou que a Prefeitura de Aracati revogue, em até cinco dias, os contratos acima de R$ 50 mil firmados para o São João da cidade. O valor do cachê foi considerado alto demais, em meio a uma situação financeira de dívidas do município.

Atrações acima de R$ 50 mil consistem nos cantores: João Gomes, Matheus Fernandes, Alok, Manu Bathidão, César Menotti e Fabiano e Simone Mendes. A festa está marcada para os dias 27 a 29 de junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o MP, informações do portal de licitações do município informam que os cachês chegaram a R$ 800 mil por artista. Consulta do O POVO constatou apenas duas licitações informadas no site da Prefeitura: o cantor Matheus Fernandes foi contratado por R$ 270 mil, enquanto Manu Bathidão, R$ 300 mil.