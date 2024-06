Republicanos estuda lançar Daciolo como candidato à prefeitura do Rio após rompimento com Paes

O Republicanos avalia lançar o ex-deputado federal Cabo Daciolo como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições municipais deste ano. A possibilidade começou a ser estudada pelos caciques da legenda após o rompimento do partido com o atual prefeito Eduardo Paes (PSD), que tentará a reeleição.

Os integrantes da legenda trabalham com três cenários para o processo eleitoral deste ano: uma coligação com o PL, do deputado federal Alexandre Ramagem, a candidatura própria ou uma, agora, improvável aliança com Paes. O presidente estadual da sigla, Wagner Carneiro, não descarta a retomada das conversas com o chefe do Executivo carioca, mas, de acordo com aliados do prefeito, "não há mais clima para a coligação".

Em 2018, Daciolo disputou a Presidência da República pelo Patriota e ficou em sexto lugar, com 1,3 milhão de votos (1,26%), à frente de Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede). Em 2020, integrantes do PL chegaram a fazer campanha interna no partido para que Daciolo fosse o nome apoiado para as eleições municipais. O plano não foi levado adiante.