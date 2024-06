Paes defende Cesar Maia após vereador participar de sessão da Câmara sentado em privada

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), saiu em defesa do vereador Cesar Maia (PSD), ex-prefeito da capital carioca e correligionário de partido, que apareceu sentado em uma privada durante uma sessão plenária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 05.

Em uma postagem no Instagram , nesta quinta-feira, 6, Paes afirmou que o "lixo e a inconsequência de alguns personagens nas redes sociais não fazem nem "cosquinhas no grande legado que o Cesar Maia tem nessa cidade e nesse país. Meu respeito e admiração sempre!", escreveu Paes.

Entenda o caso