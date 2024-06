Boulos diz que defende internação compulsória para usuários da Cracolândia em casos extremos

"Hoje se faz todo um debate, muitas vezes artificial, em torno da internação compulsória. Sabe por quê? Porque no tema da internação compulsória, qual caso é internação? Qual caso é hospital? Qual caso é redução de danos? Essa definição não pode ser de um prefeito. Essa definição é do profissional", alegou.

Antes de chegar a essas pessoas, Boulos explica que é necessário realizar a busca ativa com abordagem de profissionais que tratem as pessoas com dependência química, como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e consultórios de rua.

"Se seu filho, sua filha, está com problema de saúde mental, você ia mandar para o Ricardo Nunes decidir o que ele vai fazer? Não. Você vai mandar para um psiquiatra, para um psicólogo. Então, a definição das formas de tratamento, ela precisa ser feita pelo profissional qualificado. E internação, no limite, é, sim, uma alternativa", afirma.

"Nenhuma pessoa que está viciada, ainda mais no crack, que é uma droga pesadíssima, vai até o CAPS pegar uma senha, esperar, marcar uma consulta para depois de um mês. Isso não existe", afirma.

O pré-candidato também expõe mais dois pontos ligados ao assunto, a necessidade de entender o caso em sua totalidade e a segurança pública.

"O primeiro passo é reconhecer que é um problema complexo". O político relata que o último gestor de São Paulo que disse que iria acabar com a Cracolândia foi o ex-prefeito, João Dória. "Ele achou que acabar com a Cracolândia era botar tropa de choque da GCM e da PM jogando bomba, porque na cabeça deles a Cracolândia só existia porque as pessoas estavam juntas lá", relata Boulos, que continua dizendo que como resultado do feito, a Cracolândia se espalhou pelo centro da cidade, agravando o problema e a distribuindo em pequenos núcleos pelo município.