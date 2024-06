Pacheco parabeniza Moraes por trabalho no TSE durante 'momento conturbado'

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), parabenizou o ministro Alexandre de Moraes pelo trabalho à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o senador, Moraes presidiu a Corte eleitoral "em um momento conturbado e desafiador do nosso País".

"A força da nossa democracia foi testada e, felizmente, resistiu pela resiliência das instituições", escreveu o perfil de Pacheco no Instagram em publicação desta terça-feira, 4. Na segunda-feira, 3, Moraes deixou a presidência do TSE após dois anos de gestão do colegiado. Ele ocupou o posto durante as eleições gerais de 2022. Pacheco esteve presente na cerimônia de passagem do comando da Corte eleitoral.

Gestão de Moraes no TSE