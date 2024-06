Ronaldo Caiado faz elogio a candidato a prefeito em Goiânia

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), publicou na manhã desta segunda-feira, 3, uma inserção partidária em que manifesta apoio à pré-candidatura a prefeito de Sandro Mabel, ex-deputado federal e atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg). "Chama que ele resolve, Goiânia!", escreveu o perfil do governador no X (antigo Twitter).

A legislação eleitoral proíbe propaganda antecipada com pedido de voto antes de a campanha começar oficialmente. No caso de Caiado, ele evitou fazer isso diretamente. Não fala em votar no aliado. A legislação permite divulgação de elogios e a sugestão dos efeitos positivos de uma eventual vitória do postulante ao cargo.

Cenário eleitoral em Goiânia é incerto