Lula retomará agendas com parlamentares, diz Padilha

Após as derrotas da última semana em votações no Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai retomar seu envolvimento direto na articulação política do governo. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula estará aberto a receber líderes e vice-líderes de partido e também vai se reunir com ministros para tratar de temas em tramitação no Legislativo.

De acordo com o ministro, "nada" substitui a presença e o contato do chefe do Executivo com os parlamentares. "O presidente Lula já recebeu líderes e vice-líderes este ano. Está à disposição para receber líderes e vice-líderes outras vezes", afirmou Padilha, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 3, no Palácio do Planalto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Padilha pontuou que o chefe do Executivo "faz questão" de promover agendas de sanção de projetos prioritários do governo, tanto em grandes atos como em atos menores, para "valorizar" o trabalho dos congressistas e aproveitar as ocasiões para se reunir com eles.