Como a disputa judicial sobre o Coaf ajudou um banco do crime a ficar impune

Naquele que é apontado pelos investigadores como um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro do Estado, Teixeira seria dono de um "banco do crime", que limpou capitais de organizações criminosas que atuavam na Junta Comercial de São Paulo, praticavam fraudes bilionárias em criptomoedas ou eram ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A história de como os nomes de Lucas e do Sheik dos Bitcoins foram parar no meio dessa confusão quase ficou esquecida, entre processos e inquéritos paralisados em razão do debate de uma tese jurídica nos tribunais superiores: seria ou não constitucional o compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de autorização judicial? As Cortes discutiram por cinco anos até o Supremo Tribunal Federal (STF) dizer que sim: o compartilhamento de dados é legal.

STJ x STF. Enquanto os togados verificavam em Brasília quem tinha razão, centenas de investigações ficaram paradas no País. O argumento da inconstitucionalidade fora defendido em 2019 pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no caso da rachadinha, e havia sido afastado pelo STF, em 2019. Mas foi retomado em 2023 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar um recurso da Cervejaria Cerpa, em uma investigação no Pará. O senador e a empresa alegavam inocência e diziam serem alvo de apurações ilegais.

Em 2019, o Ministério Público Federal avaliara que a paralisação das investigações, determinada pelo ministro Dias Toffoli antes de julgar o recurso do senador, atingira 935 casos, incluindo a Lava Jato. Agora, não se calculou os efeitos da decisão do STJ, derrubada pela 1.ª Turma do STF em 2 de abril.