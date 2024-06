João Campos é favorito das intenções de voto no Recife; veja quem são os outros pré-candidatos

Faltando pouco mais de quatro meses para as eleições, o prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) é apontado em todas as pesquisas como o grande favorito no Recife. Somados, os outros cinco pré-candidatos que tentam desbancá-lo, hoje, não atingem seu percentual, que foi, no pior cenário até agora, de 57,3%, segundo apresentado na pesquisa Atlas/CNN Brasil (PE-05351/2024), divulgada no dia 26 de abril. Na campanha, porém, o prefeito, que contará com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai enfrentar candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pela governadora Raquel Lyra (PSDB).

Em razão da vantagem, João Campos vem costurando os principais apoios partidários. O último foi o União Brasil, na última semana. De acordo com a Coluna do Estadão, tal apoio deve gerar a adesão do PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin na campanha de Elmar Nascimento à Presidência da Câmara dos Deputados. O principal apoio, naturalmente, porém, é do presidente Lula, aliado político antigo da família de Campos, com quem se realinhou recentemente. João é filho de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco (2007-2014) e ex-ministro da Ciência e Tecnologia no governo Lula 2, e bisneto de Miguel Arraes.

Mesmo com o presidente como cabo eleitoral, João Campos não deve ceder a vice na chapa para o PT. O prefeito já é apontado como um dos candidatos ao governo de Pernambuco em 2026. Por isso, o mais provável é que haja a formação de uma chapa pura, com outro nome do PSB assumindo o governo se João Campos, eventualmente reeleito, precisar deixar o cargo para a próxima campanha. A expectativa é de que a decisão seja tomada ao final do prazo das convenções partidárias, que vai de 20 de julho a 5 de agosto.