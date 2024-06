Fávaro diz que Pacheco e Lira têm responsabilidade com pauta ambiental

Fávaro defendeu, no entanto, que alguns projetos citados por organizações de defesa do meio ambiente como retrocessos não pioram as condições ambientais. Como exemplo, citou a nova legislação de licenciamento ambiental, já aprovada na Câmara e em discussão no Senado.

"Eu não vejo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco pautando e apoiando uma pauta em que o Brasil retroceda nas questões ambientais. Ajustes são necessários, mas retroceder, não", disse Fávaro, que é senador licenciado pelo PSD do Mato Grosso. "O presidente da Câmara, Arthur Lira tem responsabilidade", acrescentou.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que os "grandes líderes" do Congresso têm demonstrado responsabilidade com a pauta ambiental. Em uma entrevista à CNN Brasil , divulgada neste sábado (1º), ele afirmou que não vê espaço para retrocessos avançarem no Legislativo.

UE. O ministro disse também que o Brasil não pode se submeter às leis do Parlamento Europeu que criam exigências ambientais para produtores agropecuários. Ele reconheceu que esse arcabouço pode dificultar a aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia, mas afirmou que ele "não é a única saída" para o País.

Fávaro acrescentou que o Ministério da Agricultura tem procurado formas de premiar os produtores ambientalmente responsáveis com taxas de juros menores no Plano Safra. Segundo ele, depois da criação do cadastro ambiental rural, ainda é possível avançar para premiar, por exemplo, produtores que usam produtos naturais em vez de pesticidas.

"Nós queremos muito firmar esse acordo, esse acordo é importante para a nossa agropecuária ganhar ainda mais mercado e competitividade, mas não é a única saída que nós temos", disse.

Segundo Fávaro, a estratégia de fortalecimento do chamado "Sul Global" - que inclui os Brics, e as relações comerciais com a Ásia e o Oriente Médio - é uma saída para esse problema. "E a Europa que não fique achando que vai ditar as regras do mundo, porque talvez ela caia no isolamento", afirmou, acrescentando que essas regras podem criar inflação na região.

O ministro reconheceu que as medidas adotadas pela União Europeia podem prejudicar os produtores brasileiros, mas disse que há saídas. "Nós vamos vender mais para a Ásia, para o Oriente Médio, para a África", ele disse, defendendo que a legislação ambiental brasileira já é forte.

Fávaro também afirmou que a criação de uma Autoridade Climática no País, defendida pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, seria positiva. "Se o principal ativo da agricultura brasileira é o clima, um clima estável com chuvas regulares, não excessivas e nem que faltem, e sol na medida certa, uma autoridade que cuide de clima é fundamental para a agropecuária", disse.