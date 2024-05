Campanha de Ramagem para a prefeitura do Rio será coordenada por senador aliado de Bolsonaro

No ano passado, Portinho chegou a ser cotado como o representante do PL na corrida eleitoral, disputando a vaga com Ramagem e o ex-ministro da Casa Civil general Walter Braga Netto.

A participação de Portinho na campanha de Ramagem já era ventilada desde a semana passada. Nesta quinta-feira, 30, Portinho confirmou que irá integrar a equipe do pré-candidato. "Vamos, cariocas, caminhar ao lado do Delegado Ramagem em direção à vitória e uma cidade mais segura e com muito mais oportunidades para empreender e trabalhar", afirmou o senador nas redes sociais.

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), será o coordenador da campanha do pré-candidato à Prefeitura do Rio, deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Antigo postulante ao comando da capital fluminense, Portinho vai liderar a estratégia do partido para tentar derrotar o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), que busca a reeleição em outubro.

Com a inelegibilidade de Braga Netto após uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano passado, a escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, foi a de lançar a pré-candidatura do deputado federal.

No lançamento da pré-campanha, o ex-presidente da Abin esteve com Jair Bolsonaro. Ele também apareceu ao lado do ex-presidente em 21 de abril, no ato realizado na praia de Copacabana. Na TV, Ramagem apareceu em uma inserção partidária ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Ramagem está em segundo lugar, dizem pesquisas de intenção de voto