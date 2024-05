Seria uma derrota para o Parlamento modificar texto que o próprio Parlamento aprovou, diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), evitou dizer se o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma derrota ou uma vitória na sessão conjunta do Congresso Nacional desta terça-feira, 28, mas considerou que "seria uma derrota para o Parlamento" se houvesse mudanças no texto que os próprios deputados e senadores aprovaram. "Não posso analisar como derrota, nem vitória, porque seria uma derrota para o Parlamento modificar um texto que o próprio Parlamento aprovou", declarou.

Lira acrescentou: "Então, a gente tem que mudar de perspectiva de visão. Foi uma derrota do governo porque não conseguiu modificar um texto que o Congresso aprovou, mas foi uma vitória do Congresso porque ele manteve um texto que ele votou em turnos diferentes e em momentos diferentes?".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente da Câmara também disse que o governo "conseguiu vitórias" nas votações e "retardou o máximo que pôde" algumas matérias, mas que "é muito difícil mudar de posição" quando algumas pautas passam pelos plenários das duas Casas. "Tem pautas que a gente tem que discutir antes das votações", disse. "Determinados assuntos ultrapassam, inclusive, a persuasão de líderes nas suas bancadas", disse.