PGJ rejeita denúncia de conflito de interesses contra secretário de Tarcísio e seu sócio

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, rejeitou a denúncia conflito de interesses contra o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, e seu sócio, Carlos Augusto Duque Estrada, conselheiro da Desenvolve SP e da Companhia de Processamento de Dados do Estado (Prodesp).

Em fevereiro, o deputado estadual Paulo Fiorilo (PT) havia feito um pedido ao chefe do Ministério Público Paulista para que os investigasse devido à nomeação de Duque Estrada aos cargos nas empresas públicas ter sido feita após o início da gestão de Tarcísio de Freitas e com a participação do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), presidido por Lima.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No relatório que embasou sua decisão, o procurador diz que o governo apresentou "minuciosas informações" para afastar as suspeitas levantadas pelo parlamentar. "Como bem analisado, a eleição de um conselheiro não é um ato de decisão pessoal do Secretário, mas sim um ato complexo, no qual o candidato deve se adequar a requisitos específicos."