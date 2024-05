PF vê 'trama absurda' e pede 'recalibragem' de proibições a aliados de Cameli

Cameli virou réu no Superior Tribunal de Justiça no último dia 15. Ele nega enfaticamente ligação com o grupo investigado na Operação Ptolomeu.

Uma semana depois que o Superior Tribunal de Justiça colocou o governador do Acre Gladson Cameli (PP) no banco dos réus por corrupção, a Polícia Federal voltou a requerer à Corte a imposição de medidas cautelares a vários alvos da Operação Ptolomeu - investigação sobre suposto esquema de propinas instalado na cúpula do governo acreano.

O relatório também dá ênfase a quadros próximos do chefe do Executivo que foram lotados como 'comissionados', a partir de janeiro de 2024, em uma espécie de gabinete fantasma na Assembleia Legislativa do Acre - esse grupo se teria 'instalado' no antigo gabinete do ex-deputado Eduardo Farias, que já deixou a Casa em 2015.

A PF identificou um aliado de Cameli que foi afastado do cargo em uma autarquia estadual, mas fechou contrato milionário com o governo do Acre em fevereiro.

Os investigadores destacam a necessidade de não só prorrogar as cautelares diversas da prisão já fixadas pelo STJ, mas também 'recalibrar' o alcance dessas medidas considerando indícios de que os suspeitos de envolvimento com fraudes na gestão Cameli estão usando subterfúgios para contornar as proibições decretadas pela Corte.

A ação penal aberta no último dia 15, na qual o governador é apontado como o principal envolvido, tem relação com o que a PF chama de 'case Murano', referência a uma empresa alvo da Ptolomeu, que, segundo a PF, recebeu R$ 18 milhões do Tesouro estadual.

Os investigadores querem que o STJ renove medidas diversas da prisão: suspensão do exercício da função pública (31 investigados); suspensão do exercício de atividade de natureza econômica (15); proibição de acesso ou frequência a órgãos públicos estaduais (57); proibição de deixar o país (57).

Eles ressaltam que o esquema não se encerrou após o final da execução do contrato com a Murano e que diversas companhias substituíram a empresa na 'engrenagem' da organização criminosa sob suspeita.

Entre os novos achados da investigação a partir de buscas realizadas no âmbito da Ptolomeu com autorização da ministra Nancy Andrighi, do STJ. a Polícia Federal destaca 'fato gravíssimo' relacionado a um dos investigados, o ex-presidente do Departamento Nacional Estradas Rodagem (Deracre) Petrônio Antunes, que também é sócio de uma empresa alvo de duas outras frentes de apuração da operação - uma sobre supostos desvios na duplicação da AC-407 e outra sobre irregularidades na construção do contorno viário de Brasiléia, na fronteira do Acre com a Bolívia.

Segundo o relatório da PF, Petrônio Antunes - apontado como integrante do núcleo político da quadrilha investigada na Ptolomeu - era o chefe da autarquia responsável por dois dos maiores contratos de engenharia civil do Estado do Acre durante a gestão Cameli. O empresário foi beneficiado com um contrato milionário assinado com o Estado no dia 21 de fevereiro - posterior ao seu afastamento da autarquia.