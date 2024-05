Pesquisa indica que maioria da população brasileira acredita que País 'está na direção errada'

Uma pesquisa do instituto Ipsos aponta que a maioria da população brasileira avalia que o País está "na direção errada". De acordo com o levantamento, 57% dos brasileiros tem essa opinião sobre o caminho do Brasil. É o maior índice registrado no mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com a pesquisa mensal. Já 43% opinam que o País está no rumo certo.

A pesquisa What Worries the World avalia questões sociais e políticas em 29 países. No levantamento de maio, a inflação foi apontada como a maior preocupação entre todos os países pesquisados. No Brasil, a questão não é a principal aflição da população. Para os brasileiros, 23% consideram a inflação como uma preocupação. A média mundial é de 34%. No País, a maior preocupação hoje é com o crime e a violência (46%).

Entre os países avaliados, o Brasil ocupa a 21ª posição no ranking das populações mais críticas aos rumos do País. Os holandeses mostram o nível mais baixo de otimismo, com 79% de percepção de que o País está na direção errada. A média global é de 62% de pessimismo em relação aos caminhos tomados pelas nações.