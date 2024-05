Paraná Pesquisas: em SP, Nunes tem 28,1%; Boulos, 24,2%; Datena, 12,1%; e Tabata, 9,1%

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 29, mostra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), à frente na disputa pela Prefeitura, com 28,1% das intenções de voto, ante 24,2% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). A pesquisa entrevistou 1,5 mil eleitores, de forma presencial, entre os dias 24 e 28. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-05645/2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Foram testados três cenários para a pesquisa, com a inclusão de novos nomes na disputa, como o do empresário e coach Pablo Marçal (PRTB). Por conta disso, o levantamento atual não é comparável com versões anteriores.

No primeiro cenário, que traz dez pré-candidatos, Nunes lidera com 28,1%, seguido por Boulos (24,2%). O jornalista José Luiz Datena (PSDB) aparece na sequência, com 12,1% das intenções de voto. Já a deputada federal Tabata Amaral (PSD) registra 9,1%. Marçal, que oficializou sua pré-candidatura neste domingo, 26, conta com 5,1%. Tal percentual o coloca em empate técnico com o deputado federal Kim Kataguiri (União) e a economista Marina Helena (Novo), que registram 3,4% e 3,2%, respectivamente. O primeiro cenário traz Altino Prazeres Jr. (PSTU) com 0,5%. Fernando Fantauzzi (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) computaram 0,1% cada um. Além disso, 7,8% dos entrevistados afirmaram que vão votar em branco, e outros 6,2% não responderam.