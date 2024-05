O POVO News: Governo Lula sofre série de derrotas, incluindo veto sobre saidinhas

Acompanhe as principais notícias desta quarta-feira, 29, no Brasil e no mundo Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 29. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz o resultado negativo para o Governo após deputados e senadores analisarem os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), incluindo o do projeto que endurece as regras para saidinha de presos. A gestão perdeu e viu decisões do antecessor, Jair Bolsonaro (PL), voltarem a valer. De uma só vez, foi derrubado o veto do presidente Lula à saidinha de presos e a articulação política do governo federal não conseguiu derrubar o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro ao dispositivo que criminalizava o disparo de fake news durante as eleições.



O governo federal também não conseguiu manter o veto à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que proibia o repasse de recursos públicos a movimentos sociais como o MST ou para a realização de cirurgias de mudança de sexo em crianças.

No campo da economia, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Programa de Mobilidade Verde e Inovação, com o dispositivo que dá fim à isenção de tributação federal para compras estrangeiras de até US$ 50. O texto, aprovado por votação simbólica, estabelece uma alíquota de 20% para essas importações. Vai ao Senado.A proposta era considerada uma das prioridades do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para o 1º semestre e vinha sendo adiada por falta de consenso.