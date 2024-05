Pesquisa Datafolha São Paulo: Boulos tem 24% e Nunes, 23%, em empate técnico

Esta nova rodada da pesquisa traz os nomes do apresentador José Luiz Datena (PSDB) e o do coach Pablo Marçal (PROS)

Apesar das mudanças nos nomes que pretendem disputar a eleição para a Prefeitura de São Paulo neste ano, pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 29, mostra que o pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL), com 24% das intenções de voto, e o candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB), com 23%, continuam liderando a disputa. O cenário é de empate técnico entre os dois, levando em conta a margem de erro de 3 pontos percentuais do levantamento.

Esta nova rodada da pesquisa traz os nomes do apresentador José Luiz Datena (PSDB) e o do coach Pablo Marçal (PRTB) para os cenários — nomes que não estavam na pesquisa de março —, dessa forma, o levantamento não é diretamente comparável com o anterior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um cenário com Datena e Kim Kataguiri (União Brasil) na corrida, a pesquisa mostra que se mantém o empate, mas com uma vantagem numérica para o atual prefeito da capital. Nunes teria 26% dos votos e Boulos teria 24%. Com o representantes dos tucanos e do União Brasil na disputa também haveriam mais empates.