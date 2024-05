Correção: Padilha diz que governo vai continuar convidando dirigentes para eventos com Lula

A nota enviada anteriormente tinha um erro no primeiro parágrafo. Ao comentar sobre a ausência do prefeito, o ministro Alexandre Padilha se referia ao prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), e não a Ricardo Nunes prefeito de São Paulo, como constou. Segue a versão corrigida:

As ausências do governador de São Paulo, Tarciso de Freitas (Republicanos) e do prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, neste sábado, 25, ocorreram por decisões dos dirigentes, disse o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. "O presidente Lula convidou o governador, convidou o prefeito", disse, afirmando que a "época de conflito" acabou.

"Vamos continuar convidando sempre", continuou Padilha, durante inauguração de obras na rodovia Presidente Dutra. "A época de conflito, onde tinha uma máquina de produzir conflito federativo no País, lá no terceiro andar do Palácio, acabou", disse.