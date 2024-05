Tarcísio desativa Secretaria de Negócios Internacionais após exoneração de secretário

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) desativou nesta sexta-feira, 24, a Secretaria de Negócios Internacionais. A medida foi tomada um dia após o secretário Lucas Ferraz pedir para ser exonerado do comando da pasta. Ele estava escanteado no governo há cerca de um ano, após uma polêmica envolvendo o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a atração de investimentos para São Paulo.

Segundo o governo paulista, é a primeira reestruturação das secretarias após a publicação do plano "São Paulo na Direção Certa". As atividades da pasta foram transferidas para a Casa Civil e para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como mostrou o Estadão, o plano do governador é realizar estudos para extinguir órgãos, rever benefícios fiscais e cortar despesas de custeio para dar mais eficiência à máquina pública.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico ficará responsável por atrair investimentos externos para São Paulo e fomentar o comércio exterior, enquanto a Casa Civil cuidará das ações de cooperação com governos de outros países e entidades internacionais. Esta última terá 30 dias para publicar uma resolução informando quais cargos serão extintos ou transferidos para outras pastas.