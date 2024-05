O POVO News: Israel afirma ter recuperado corpo de brasileiro refém do Hamas

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 23. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz todos os detalhes sobre Israel afirmar ter recuperado corpo de brasileiro refém do Hamas. A vítima foi identificada como Michel Nisenbaum, brasileiro, 59. Além dele, foram resgatados os corpos do franco-mexicano Orión Hernández Radoux, 32, e do israelense Hanan Yablonka, 42.

Assista ao vivo

O alerta de chuvas na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, também é tema da edição. No campo da política, a nomeação da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no cenário local, O POVO News aborda decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tornou inelegível o prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Podemos), e o vice, Francisco Freitas. Ambos punidos por abuso de poder político e de autoridade.



Decisão que se estendeu ao deputado federal cearense Eduardo Bismarck (PDT) e o suplente de deputado estadual Audic Mota, que tiveram os diplomas cassados.