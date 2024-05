Lira é aprovado por 50% dos deputados, aponta pesquisa Genial/Quaest

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

Metade dos deputados federais considera que a gestão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), é positiva. Os dados são da nova pesquisa do instituto Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira, 23. Segundo o levantamento, 37% dos deputados avaliam o comando de Lira como regular, enquanto 11% reprovam. A maior aprovação do trabalho de Lira foi entre os políticos que se declaram independentes, com 65%, e a menor foi entre governistas, com 38%. Na oposição ao governo federal, 53% avaliaram como positivo o comando do presidente da Câmara. Na percepção negativa, houve empate técnico entre governistas e oposição, com 13% e 14%, respectivamente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A pesquisa considerou uma amostra de 183 parlamentares, e as entrevistas foram realizadas entre os dias 9 de abril e 21 de maio. A margem de erro é de 4,8 pontos porcentuais para mais ou para menos. Para ser representativa, a seleção dos deputados foi feita a partir de regiões do País e de grupos ideológicos dos partidos.

Os deputados também foram questionados sobre a sucessão do alagoano, que termina seu mandato na presidência da Casa em fevereiro de 2025. Lira não pode concorrer à reeleição porque este já é seu segundo biênio consecutivo no posto. Para 52% dos entrevistados, é mais provável que o sucessor esteja alinhado a Lira, enquanto 19% acreditam que o alinhamento será ao governo. Outros 9% acham que o novo presidente da Casa será um bolsonarista, enquanto 9% pensam que o sucessor não deve ser aliado de nenhum dos políticos ou forças apresentadas. A maioria, 73%, acredita que a influência do deputado será alta na eleição do sucessor dele, em fevereiro do próximo ano. Questionados sobre em quem votariam, 23% afirmam ter como candidato Antonio Brito (PSD-BA). O nome do deputado é favorito tanto entre governistas (34%) quanto pela oposição (12%). Entre os que se dizem independentes, o favorito é Elmar Nascimento (União Brasil-BA), com 30%. Na classificação geral, Nascimento aparece em segundo lugar, com 15% das intenções de voto.