Comissão da Câmara aprova repúdio ao show da Madonna no Rio

Iniciativa também contempla cantoras brasileiras que participaram da apresentação, além de governador e prefeito do Rio de Janeiro

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, aprovou nesta quarta-feira, 23, moção de repúdio contra o show da Madonna, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O texto inclui as cantoras Anitta e Pabllo Vittar, que participaram da apresentação realizada no último dia 4. Além das artistas, a moção de repúdio é destinada ao governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), e ao prefeito Eduardo Paes (PSD).

O requerimento foi apresentado pelos deputados bolsonaristas Chris Tonietto (PL-RJ), Cristiane Lopes (União-RO), Clarissa Tércio (PP-PE), Dr. Allan Garcês (PP-MA) e Julia Zanatta (PL-SC).