Marcha dos prefeitos: gestores se reúnem com bancada cearense e debatem dívidas da Previdência e aumento no FPM

Demandas são a nível nacional; desoneração é considerada problema resolvido. Prefeitos articulam reunião com líder do Governo e senadores cearenses

Representantes de prefeituras do Ceará se reuniram com a bancada de deputados federais do estado, em Brasília, para reivindicar demandas das municipalidades. O encontro se deu na noite de terça-feira, 21, durante a 25ª Marcha dos Prefeitos. Dentre as solicitações, foi discutido um parcelamento especial previdenciário e regime de precatórios, além da ampliação de 1,5% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Confira as demais reinvidicações mais abaixo.

A reunião contou com a presença de 10 parlamentares, dos 22 da bancada cearense. O recebimento das demandas teria sido positivo. “A gente viu que o discurso foi no sentido de apoiar as nossas questões. Ficamos ansiosos e vigilantes, para que logo que seja pautado, a gente possa tá cobrando a aprovação por parte dos parlamentares”, afirmou Júnior Castro (PT), prefeito de Chorozinho, município distante 69,7 km de Fortaleza, e presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Segundo o coordenador da bancada cearense, Eduardo Bismarck (PDT), os deputados trabalharão para encaminhar as solicitações e organizar, “junto de ministérios e autarquias”, o destravamento dos processos.