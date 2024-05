Fachin arquiva inquérito sobre propina a Jucá e Renan delatados por Marcelo Odebrecht

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou um inquérito da Operação Lava Jato sobre suposto pagamento de R$ 5 milhões em propinas, pela empreiteira Odebrecht, ao ex-senador Romero Jucá e ao senador Renan Calheiros , ambos do MDB, em troca da atuação dos parlamentares na aprovação de uma Medida Provisória em 2013.

A indicação é que os relatos dos delatores não teriam se confirmado com as apurações conduzidas desde 2017.

Gonet apontou a 'falta de perspectiva de obtenção de novos elementos' e lembrou que os fatos narrados pelos delatores remontam a 2014. Ele apontou falta de 'justa causa' para eventual ação penal contra os parlamentares e também para 'inexistência de outras 'diligências eficazes a permitir a continuidade das investigações.

No parecer, o procurador citou Toffoli - rememorando a decisão do ministro que anulou todas as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht e as informações recolhidas dos sistemas Drousys e MyWebDay, usados no setor de propinas da empreiteira.

"Não são hábeis a elucidar a prática do crime de corrupção passiva", indicou.

Segundo o procurador-geral, os delatores expuseram a história e a dinâmica de funcionamento do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht - o departamento de propinas da empreiteira.

No entanto, na visão de Gonet, apesar de os relatos esclarecerem a 'estrutura ilícita e seu uso do setor para lavagem de dinheiro e pagamento de propinas', eles 'não contribuem para a confirmação e a elucidação das informações relativas aos supostos pagamentos de vantagens indevidas aos agentes políticos investigados'.

"A investigação não logrou êxito em comprovar concretamente a solicitação ou recebimento de vantagem indevida pelo parlamentar Renan Calheiros, no montante de cinco milhões de reais em espécie, consoante relatado unilateralmente pelos colaboradores", indicou Gonet.