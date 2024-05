Janja não combinou cena com militar e cachorro para divulgar vídeo nas redes sociais

Conteúdo investigado: Post com vídeo da primeira-dama, Janja Lula da Silva , interagindo com cachorro e militar. Na legenda, autor afirma que ela teria encenado a entrega do animal para que a gravação fosse divulgada nas redes sociais.

ENGANOSO: Publicação engana ao dizer que Janja teria pedido para um militar da FAB encenar a entrega de um cachorro para ela com o objetivo de viralizar a imagem nas redes sociais. A reportagem do site Poder360 estava no local na hora da gravação e constatou que foi uma brincadeira não combinada entre a primeira-dama e o militar. Além disso, o animal que aparece na foto é a cadela Resistência, que foi adotada por Janja em 2018.

Conclusão do Comprova: Publicação engana ao dizer que a primeira-dama, Janja Lula da Silva, pediu que um militar da Força Aérea Brasileira (FAB) entregasse nas mãos dela um cachorro para que a cena viralizasse nas redes sociais. O post enganoso usou um vídeo publicado originalmente pelo portal Metrópoles. A equipe de reportagem do site Poder360 também estava no local onde a gravação ocorreu e viu que se tratou de uma brincadeira não combinada entre Janja e o militar. O animal que aparece no vídeo é a cadela Resistência, que foi adotada por Lula e pela primeira-dama em 2018 e subiu a rampa do Palácio do Planalto na posse do presidente em 2023.

A cena foi gravada em 18 de maio, na Base Aérea de Brasília, durante o evento de envio de donativos para animais domésticos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A aeronave estava com o compartimento de carga aberto, ainda sendo carregada. Janja entregou Resistência nas mãos de um militar, que fingiu levá-la para dentro do avião. A primeira-dama, então, gritou, em tom de brincadeira, para que o militar devolvesse a cadela.

No mesmo dia, Janja compartilhou nas redes sociais fotos de sua participação no evento em Brasília. Nas imagens é possível ver que a primeira-dama está acompanhada das cadelas Resistência e Paris, também adotada por ela e Lula, mas que não tem tantas aparições públicas. “A convite do Brigadeiro Damasceno, comandante da Força Aérea Brasileira, estive na Base Aérea de Brasília com Paris e Resistência para acompanhar essa ação repleta de afeto”, declarou Janja na ocasião.