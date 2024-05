Câmara rejeita afastamento de prefeita em exercício de Limoeiro, entre aplausos, vaias e acusações

O resultado da sessão ficou com 9 votos contrários e 6 favoráveis. (Veja os votos de cada vereador abaixo).A prefeita estava presente na ocasião, assim como um público ouvinte, que se expressou durante todo o debate. Em suma, os votos favoráveis à prefeita eram exaltados, com aplausos, enquanto os opositores eram vaiados. Em determinados momentos, foi possível ouvir coros com o nome de Dilmara.

A Câmara Municipal de Limoeiro do Norte considerou improcedente o pedido de afastamento da prefeita em exercício Dilmara Amaral (PRD), por acusações de improbidade administrativa. Assim, ela se mantém no cargo.

Os próprios resultados do relatório foram contestados pelos parlamentares da base. O vereador Cabo Rubem (PL) debochou da “agilidade” com que o documento ficou pronto. “Na última quinta eu questionei se o parecer estava feito e disseram que não, que estavam esperando a defesa. Menos de 24h o relatório que contém 71 páginas estava elaborado, deixo meus parabéns pela agilidade”, disse o parlamentar.

Herbster, inclusive, teve a fala permeada de vaias do público, chegando a ter o tempo estendido. Ele atribuiu o ato às próprias falas, que estariam relatando “a verdade, que ninguém contesta”. “Vaias não me assustam, só me estimulam a fazer o que é correto”, disse.

Até acusações de machismo foram levantadas, pelo vereador Valdir do Suburbão (PRD). “parece que não querem que mulher conduza a casa”, disse. “Querem cassar uma prefeita por um bombonzinho deste tamanho?”, completou ele, se referindo a uma foto - que consta na denúncia - na qual a prefeita aparece participando de um amigo secreto com uma servidora, posteriormente indicada, o que reforçaria uma indicação tendenciosa.

Prefeita diz não guardar mágoas, mas cobra falta de investigações na gestão anterior

Pouco antes do resultado, a prefeita fez pronunciamento e disse "não guardar mágoas", ressaltando que a Câmara fez o trabalho de julgar a acusação. No entanto, ela alfinetou os vereadores por não terem movido processos similares nas gestões anteriores. Ano passado, foi rejeitado o pedido de cassação do prefeito "sumido", José Maria Lucena (PSB), acusado de sumir da gestão por meses afetado por questoes de saúde.

"No primeiro momento, eu fiquei extremamente indignada. Quem não ficaria indignado? Mas hoje eu compreendo que o recebimento daquela denúncia foi essencial para que eu estivesse aqui hoje provando minha inocência perante não só ao Legislativo, mas a todo o povo de Limoeiro. Não guardo mágoas nem rancor, vocês(vereadores) fizeram o trabalho de vocês em receber e apurar a denúncia, coisa que também deveriam ter feito em outro momento", disse.

Ao longo do discurso, ela foi várias vezes aplaudida e público presente chegou a gritar por ela. "Quiseram me fazer o mal, quiseram fazer o mal ao povo de Limoeiro, mas caiu por terra, porque o povo de Limoeiro sabem que isso é apenas uma mera discurssão política, e não técnica. Saio daqui hoje com a sensação que estou cumprindo meu dever", afirmou ainda.

Veja como votou cada vereador

Ao todo, o placar ficou 9 a 6 pelo arquivamento da cassação

Denuncia 1 - Acatada pelo relatorio da Comissão

Sim, pela condenação

Domingos Bezerra

Jose Arimateia

Angela Maria

Helio Herbster

Heraldo Holanda

Não, pelo arquivamento

Márcio Michael do Nascimento

George Vieira

Cabo Rubem

Valdemir Salgado

José de Moura Neto

Mixico

Glauber Lima

Valdir de Suburbão

Darlison de Lima Mendes

Denuncia 2 - Negada pela própria Comissão

Todo os votos foram contrário, a favor do arquivamento

Entenda o processo de cassação da prefeita Dilmara

Em fevereiro, a gestora foi alvo de afastamento pela Câmara dos Vereadores, em uma decisão unânime, que incluiu todos os vereadores da base da prefeita. Ela conseguiu retornar ao cargo, após decisão judicial, mas a apuração das acusações seguiu na Casa Legislativa. Na ocasião, foi criada uma Comissão, que contou com o prazo de 180 dias para apresentar um parecer final. Esse documento foi o julgado nesta terça-feira, 21.

A acusação é de crimes de corrupção e fraude no direcionamento de licitações. A prefeita teria indicado aos cargos de assessora de contabilidade e assessor de licitações, pessoas não contavam com experiência prévia nas funções, o que sugeria uma possível indicação tendenciosa. Além disso, teria utilizado da máquina pública para autopromoção.

Pouco antes da votação, a comunicação da prefeita apontou não haver um pronunciamento da gestora, mas, por meio das redes sociais, ela mandou indiretas. "Com a força do trabalho, transformamos nosso município! Trabalho de segunda a domingo porque Limoeiro não pode parar, como já vimos recentemente. Quanto mais nosso trabalho é reconhecido, mais ataques e mentiras nós somos vítimas nas redes sociais", escreveu. Em vídeo, ela aparece na frente de obras que são movidas pela gestão, além de apertado a mão de moradores.

Dilmara tenta reeleição, em oposição a grupo de prefeito “sumido”

A prefeita tentará reeleição no município, fato confirmado pelo PRD sua legenda, após deixar o Republicanos de Chiquinho Feitosa. Ela tinha pretenções de disputar pelo partido, mas, contra ela, irá o bloco do prefeito que pretende lançar um nome do PSD, apoiado pelo PT e pela filha do prefeito eleito, a deputada estadual Juliana Lucena (PT).

Ela já demonstrou apoio à suplente de deputado federal Maria José Maia (PSD), com as bênçãos do ministro Camilo Santana (PT). A vice deve ser ocupada por alguém do PSB, até onde foi discutido, e o PT deverá apoiar a chapa.

Prefeita interina

Dilmara Amaral exerce a chefia do Executivo de Limoeiro do Norte desde 12 de outubro de 2023, devido à licença do prefeito eleito, José Maria Lucena (PSB), por motivos de saúde. Prefeito ainda está sendo investigado pelo Ministério Público do Ceará por ter "sumido" por meses do cargo, não estando exercendo suas devidas funções.

A ausência do prefeito era notada desde o início de 2023, sem que o cargo fosse transferido à Dilmara. Os dois são rompidos politicamente.

Após denúncia, o MPCE abriu investigação para apurar a ausência. As informações, que constam nos autos do processo e que circulavam na cidade, apontam que o gestor trata de um problema renal, realizando hemodiálise em Fortaleza.

A posse de Dilmara ocorreu no dia 12 de outubro, com a aprovação de uma licença médica de 90 dias para Lucena. Recentemente, a licença foi renovada em mais um mês.