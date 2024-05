Câmara de Limoeiro decide se cassa prefeita pela 2ª vez em 3 meses

DILMARA assumiu cargo após licença do prefeito, acusado de estar afastado das funções Crédito: Reprodução/Facebook

A Câmara Municipal de Limoeiro do Norte julga nesta terça-feira, 20, o parecer do processo que pode levar à cassação da prefeita interina do Município, Dilmara Amaral (PRD). Caso seja aprovado, seria o segundo afastamento que os vereadores promovem contra ela em menos de três meses. Em fevereiro, os parlamentares já tinham afastado a gestora, mas ela conseguiu o cargo de volta em decisão judicial. O presidente da Câmara, o vereador, Darlyson de Lima Mendes (PSB) emitiu convocação para os demais parlamentares a comparecer na sessão que apreciará a cassação. Esta é a continuação do processo que já tinha afastado Dilmara em fevereiro deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A prefeita foi acusada de indicar aos cargos de assessora de contabilidade e assessor de licitações, pessoas não contavam com experiência prévia nas funções, o que sugeria uma possível indicação tendenciosa. A denúncia cita fotos da gestora com nomes indicados e participação da assessora em "amigos secretos" em companhia da prefeita. Ainda insinuam que ambos teriam exercido o cargo sem estarem contratados formalmente e que a prefeita usou "aparelhos estatais para fim de promoção pessoal".

Ela chegou ao cargo após o "sumiço" do prefeito eleito, José Maria Lucena (PSB), caso que foi investigado por meses pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). O órgão pediu o afastamento dele por 90 dias, a fim de evitar ilícitos diante da ausência do gestor do município. Depois, houve a determinação que, enquanto Lucena não se apresentasse pessoalmente, Dilmara deveria seguir no cargo por tempo indeterminado. Em fevereiro, no entanto, a Câmara votou o afastamento. Ela foi foi suspensa das atividades com 13 votos favoráveis, número que inclui todos os parlamentares de sua base na Câmara. A posse do presidente da Câmara para o cargo de prefeito ocorreu logo em seguida. Para a apuração das acusações e de possíveis penalidades, foi eleita uma Comissão, por meio de sorteio, composta pelos vereadores: Domingos Bezerra (PSB), Francisco Peixoto (PSB) e Heraldo Guimarães (PSB). Eles tinham até 180 dias para finalizar os trabalhos.