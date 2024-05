Em São Paulo, PSDB tenta evitar bolsonarismo e polarizar com PT

O grupo do deputado Aécio Neves (MG), que voltou a dar as cartas no PSDB, e do presidente da sigla, Marconi Perillo, espera uma resposta definitiva do jornalista José Luiz Datena para definir se o partido terá candidato próprio na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Caso o apresentador decida não concorrer, a ala indica nos bastidores que prefere apoiar a deputada Tabata Amaral (PSB) a fechar com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), desde que a parlamentar não apoie o deputado Guilherme Boulos (PSOL) em um eventual segundo turno da disputa.

Os tucanos enxergam a eleição paulistana como estratégica para a legenda se recolocar como oposição ao governo Lula - por isso o pedido de neutralidade a Tabata, já que Boulos tem apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT -, mas sem se vincular ao bolsonarismo, razão pela qual também resiste a se aliar a Nunes no primeiro turno. O emedebista é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A articulação liderada por Aécio ocorre no contexto em que o PSDB está enfraquecido e busca se restabelecer para agregar forças de centro e lançar uma candidatura presidencial em 2026. A sigla saiu de 54 deputados eleitos em 2014 para 13 em 2022. Dos quatro senadores que elegeu, apenas um continua no partido. Em São Paulo, perdeu força tanto a nível estadual, onde ganhou todas as eleições de 1994 a 2018, como na capital, após a morte de Bruno Covas e a debandada dos oito vereadores da sigla que querem apoiar Nunes.