O POVO News: Governo do RS anuncia R$ 2,5 mil para famílias em extrema pobreza

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 17. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou, em coletiva nesta sexta-feira (17), o início do pagamento do programa Volta Por Cima.

A iniciativa destina recursos a famílias de pobreza e extrema pobreza, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e atingidas pelas enchentes no estado. Ao todo, devem ser contempladas 47 mil famílias com o benefício de R$ 2,5 mil.

Ainda sobre as chuvas que acometem o Rio Grande do Sul, o nível do Guaíba caiu abaixo do pico de 1941. A medição da régua do Cais Mauá indicava às 8 horas desta sexta-feira que o Guaíba estava em 4,70 metros.