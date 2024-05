Ministro de Lula, Juscelino Filho fica em silêncio durante depoimento à PF

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), recusou-se nesta sexta-feira, 17, a responder perguntas da Polícia Federal no âmbito da investigação que apura o uso de emenda parlamentar para asfaltar uma estrada que corta a própria fazenda do ministro em Vitorino Freire, no Maranhão.

A investigação ocorre após reportagem do Estado de S.Paulo revelar que Juscelino destinou R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar a estrada. O dinheiro foi repassado pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf). A obra é tocada pela Construservice, empresa investigada por supostamente pagar propina a servidores para obter obras no estado.

Em nota, Juscelino afirmou que o depoimento durou cerca de 15 minutos pois teria sido encerrado "abruptamente" pelo delegado. O ministro acusou o servidor de "basear suas perguntas em informações que extrapolam o objeto da apuração", o que, segundo ele, evidencia que o "propósito da investigação é devassar a minha vida e encontrar algo contra mim a qualquer custo".