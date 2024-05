Em ano eleitoral, Nunes amplia em 72% agenda de eventos e inaugurações

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), expandiu a quantidade de agendas externas nos meses que antecedem as eleições municipais de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. Levantamento do Estadão com base nos compromissos oficiais do mandatário mostra que o prefeito teve 236 eventos de rua entre 1.º de janeiro e 13 de maio deste ano, ante 137 no mesmo período do ano passado, um aumento de 72%.

A estratégia do corpo a corpo com os eleitores vem ganhando força há cerca de 12 meses, com foco em vistorias e entregas de obras, além de eventos nos bairros, denominados "Prefeitura Presente". O ápice ocorreu em abril deste ano, que foi o mês com mais agendas externas desde o início da gestão, 63. A legislação eleitoral veda a participação de pré-candidatos em inaugurações de obras a partir de 6 de julho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Procurada para explicar a diferença, a gestão municipal declarou que os anúncios de inauguração são agendados conforme as obras e projetos ficam prontos. "Cada ação tem um prazo próprio de implantação e é, no mínimo, equivocado fazer qualquer relação entre esse rito e o ano eleitoral", afirmou a Prefeitura, acrescentando que a atual gestão passou "quase dois anos concentrando esforços no enfrentamento da pandemia de covid-19".