Prefeito de Quixelô e deputado discutem em palanque na presença de assessor do governador

"Todos nós sabemos. Agora, o senhor não tem nem pedra fincada no Quixelô. Uma pedra fincada no Quixelô, o senhor não tem. Isso é grande realidade", enfatizou o chefe do Executivo municipal.

O prefeito de Quixelô , Adil Júnior (PSB), criticou a presença do deputado estadual Agenor Neto (MDB) em inauguração do Ginásio José Miguel Alves, na Lagoa Redonda. O caso ocorreu nesta terça-feira, 15.

"Vocês vieram, agora vão ouvir. Você num vieram para o evento alheio? Outro contrário sensu, nós temos um deputado que tem a posição de ajudar o municípío de Quixelô. De bueiros que ele colocou, de calçamentos que foram já liberados, e mais, calma, tem mais", pontuou o prefeito.

O outro parlamentar que é visto no palco é o deputado estadual Marcos Sobreira (PDT). Nas redes sociais de Adil, ele chegou a publicar vídeo, com veiculação de 24 horas, ao lado de Sobreira convidando a população para o evento.

Por meio do mesmo recurso, Agenor compartilhou vídeo no evento ao lado do assessor de assuntos municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno (PT) e outros secretários.