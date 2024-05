PGR arquiva notícia-crime contra Pimenta e Lewandowski por inquérito sobre fake news

A Procuradoria-Geral da República (PGR) rejeitou a notícia-crime do Partido Novo contra os ministros Paulo Pimenta (Comunicação) e Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) por abuso de autoridade. Os ministros requisitaram investigações sobre adversários do governo que espalharam informações falsas a respeito das enchentes no Rio Grande do Sul. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, não há elementos "suficientes" para investigá-los.

"Demonstrado que o pedido de investigação à Polícia Federal partiu de elementos indiciários da prática de possíveis crimes, considera-se atípica a conduta dos representados", justificou Gonet. Em notícia-crime enviada à PGR, o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, e o "embaixador" do partido, o deputado cassado e ex-procurador Deltan Dallagnol, afirmam que a investigação é uma tentativa de "calar, arbitrariamente e de forma abusiva", as críticas ao governo. O procurador-geral considera que, ao contrário do que alega o Partido Novo, a investigação partiu de indícios concretos de crimes. Paulo Gonet defendeu que, ao propor a investigação, a Secretaria de Comunicação apresentou notícias de "conteúdo duvidoso", capazes de causar "pânico" na população e de desmobilizar doações e resgates.