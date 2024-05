Governos atuam no resgate de vítimas no RS desde o dia 30, diferentemente do que diz vídeo

Vídeo engana ao dizer que o presidente Lula (PT) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) não se envolveram diretamente no resgate de vítimas da enchente em Canoas (RS) no dia 5 de maio e sugerir que os governos federal, estadual e municipal não estavam atuando no município nessa data

Conteúdo investigado: Em vídeo , mulher diz que autoridades como o presidente Lula (PT) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), estão apenas dando declarações na televisão sem ajudar as vítimas diretamente. “Não tem uma pessoa do governo lá ajudando, é só a população”, diz.

Não é verdade que os governos municipal, estadual e federal não estavam atuando em Canoas (RS) no dia 5 de maio, após a cidade ser atingida pela enchente, como alega vídeo publicado no TikTok. Notícias publicadas por jornais e pela prefeitura, além de gravações feitas por órgãos federais, mostram a atuação da força-tarefa organizada para resgatar as vítimas da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul.

Conclusão do Comprova: Vídeo engana ao dizer que o presidente Lula (PT) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) não se envolveram diretamente no resgate de vítimas da enchente em Canoas (RS) no dia 5 de maio e sugerir que os governos federal, estadual e municipal não estavam atuando no município nessa data. “Não tem uma pessoa do governo lá ajudando, é só a população”, afirma a autora do conteúdo de desinformação. “Tem pessoas, idosos no telhado, tem pessoas morrendo no hospital, tem corpos boiando e o pessoal do governo, principalmente aquele prefeito ladrão de Canoas, está fazendo nada”.

Apesar de não ter participado de operações de resgate, Lula desembarcou com Janja na Base Aérea de Canoas com a comitiva presidencial no Rio Grande do Sul, no dia 5 de maio. Enquanto o chefe do Executivo federal sobrevoou a cidade e outras regiões, a primeira-dama visitou alguns dos pontos de acolhimento disponibilizados no município e se encontrou com representantes da prefeitura e vereadores canoenses.

Além de Lula e Janja, a comitiva do governo federal que desembarcou em Canoas contou com os ministros Rui Costa (Casa Civil), José Múcio (Defesa), Fernando Haddad (Fazenda), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Wellington Dias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Jader Filho (Cidades), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais). Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; do Senado, Rodrigo Pacheco; e do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, também estiveram em solo gaúcho.