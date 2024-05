Após encontro com papa, Nunes diz que SP não comete 'pecado' de agressão ao meio ambiente

"O bacana disso é que lá em São Paulo nós não estamos praticando esse pecado. Nós estamos realmente fazendo um trabalho bastante importante, que tem sido exemplo para as outras cidades do Brasil e do mundo."

Em entrevista para a Rádio Vaticano após o encontro, Nunes declarou que a cidade de São Paulo é um exemplo de sustentabilidade. "Na fala de hoje (quinta) pela manhã, o Papa foi muito objetivo em dizer da necessidade do cuidado da Nossa Casa Maior, da questão do meio ambiente, e que realmente é um pecado você fazer alguma agressão ao meio ambiente", disse o prefeito.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), teve um rápido encontro com o Papa Francisco na manhã desta quinta-feira, 16, no Vaticano. O político entregou presentes e pediu que o líder da Igreja Católica abençoasse uma bandeira do Rio Grande do Sul. O objeto será enviado ao Estado, que enfrenta o maior desastre climático de sua história.

O prefeito presenteou o Papa com uma camiseta da Seleção Brasileira e outra do Palmeiras, clube para o qual torce, autografada pelo atleta Endrick com dedicatória ao religioso. Ele também ofereceu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e réplicas da Vila Reencontro, espaço de acolhimento a pessoas em situação de rua em São Paulo, e do Pateo do Collegio, onde os jesuítas ergueram a primeira construção na cidade, ainda no século 16.

Além do símbolo gaúcho, o Papa abençoou bandeiras do Brasil e da cidade de São Paulo, uma estátua do apóstolo Paulo e uma segunda escultura de Nossa Senhora Aparecida levadas pelo prefeito paulistano. Os objetos devem ficar expostos no Edifício Matarazzo, sede da administração municipal.

No mesmo evento pela manhã, o Papa Francisco recebeu o cacique Raoni Metuktire, da etnia Kayapó, que é conhecido internacionalmente pela defesa dos povos indígenas e da preservação da Amazônia. Ele costuma ser alvo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem Nunes é aliado, em razão de críticas feitas durante o seu governo.