O POVO News: Lula anuncia pacote de benefícios para o RS, com pix de R$ 5,1 mil para atingidos

Acompanhe as principais notícias desta quarta-feira, 15 Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 15. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O Governo Lula fez uma série de anúncios para a região, entre elas, o benefício de R$ 5,1 mil para famílias atingidas pelas inundações. A estimativa inicial é que o benefício alcance cerca de 200 mil famílias, a um custo de R$ 1,2 bilhão. O procedimento será autodeclaratório e a gestão vai cruzar dados para confirmar se a área onde a pessoa beneficiada vive está entre as atingidas pelas inundações.

O anúncio do governo foi parte de um pacote de medidas voltadas ao apoio direto à população atingida pela catástrofe ambiental que segue no Estado. Ao todo, 449 municípios foram afetados. Até a última atualização, na manhã desta quarta, foram registradas 149 mortes, 108 desaparecidos e mais de 800 pessoas feridas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de chuvas intensas e risco alagamento para o estado. A previsão para a próxima semana é de frio, com possibilidade de geada.

O então ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, foi indicado como representante do Governo Federal para atuar de forma permanente no Rio Grande do Sul enquanto durar a calamidade pública no estado, assolado por enchentes desde o dia 29 de abril. Ele é gaúcho e foi eleito deputado federal pelo PT do estado.