O POVO News: Guaíba passa dos 5 m e barricadas são montadas em Porto Alegre

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 14. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre as chuvas que atingiram o Rio Grande do Su l. O nível do Lago Guaíba passou de cinco metros e atingiu áreas residenciais em Porto Alegre. Muitos tiveram que sair de suas casas e a gestão municipal precisou montar barricadas.

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) projeta que o nível do lago possa alcançar em torno de 5,50 metros ainda nesta terça, mais que o recorde batido na semana passada, de 5,35 metros.

A edição trata ainda sobre o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), também conhecido como Banco do Brics, ter anunciado que vai destinar US$ 1,115 bilhão, cerca de R$ 5,750 bilhões, para o Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito nesta terça pela presidente da instituição, Dilma Rousseff, nas redes sociais.



O programa explica também quem era o médido que morreu em um abrigo no Rio Grande do Sul onde era voluntário. Querido por familiares, amigos e pacientes, o cardiologista Leandro Medice, de 41 anos, não tinha histórico de doenças, mas morreu inesperadamente. Ele foi encontrado sem vida no abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito.