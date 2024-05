Senado analisa se escolha do foro competente deve estar relacionada à residência das partes

O Senado deve analisar em sessão plenária nesta terça-feira, 14, o projeto de lei que estabelece que a escolha do foro de competência onde será ajuizada uma ação deve ter relação com o domicílio de pelo menos um envolvido no processo. A proposta visa impedir a escolha aleatória ou abusiva do órgão do Poder Judiciário onde será protocolada a demanda para evitar a sobrecarga de determinados tribunais e a oferta de vantagens às partes. Se aprovado, o texto segue para a sanção presidencial.

De acordo com o Código de Processo Civil, que regulamenta o tema, futuros réu e autor da ação podem modificar a competência, ou seja, a distribuição da ação entre os vários órgãos da Justiça, em razão do valor da causa ou do território por meio da eleição de foro. Esta cláusula é estabelecida pelas partes para ajustar onde a ação será proposta em caso de questionamento judicial dos direitos e obrigações decorrentes do contrato em questão.

No entanto, esta escolha, de acordo com o autor do projeto, deputado federal Rafael Prudente (MDB-DF), quando feita de forma aleatória, pode violar a "boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta toda a sistemática jurídica".