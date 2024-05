Lula se reúne na segunda-feira com Haddad e Rui Costa pela manhã e recebe Camilo à tarde

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, abre a semana com uma reunião às 9 horas da segunda-feira, 13, no Palácio do Planalto com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa.

Às 11 horas, o presidente se reúne com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Às 14h40, Lula despacha com o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima.