Heitor Freire tem arma roubada de carro estacionado em rua de Fortaleza

Em abril, membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiram pela cassação do diploma de Heitor Freire . Nascido para a política como apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Freire ficou na suplência do União Brasil em 2022, mas ocupa o cargo do segundo escalão do Governo Lula (PT).

A ação que motivou a decisão diz respeito a arrecadação e gastos ilícitos por parte do deputado. A Corte eleitoral entendeu que um candidato que comete ilícito eleitoral decorrente de sua prestação de contas, seja por gastos irregulares ou não comprovados, deve ser responsabilizado.



A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura uma ocorrência confirma BO feito no 13º Distrito Policial (DP), unidade plantonista. O caso será transferido para o 26º DP, delegacia que atende a região. A PCCE realiza diligências com o intuito de localizar o artigo subtraído, bem como capturar os envolvidos na ação criminosa.



