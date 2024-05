Prefeitura concedará auxílio financeiro a entidades estudantis credenciadas na Etufor

Com a emissão do documento em andamento, o projeto tramitou em regime de urgência. Ao todo, 16 entidades são contempladas. As unidades secudaristas têm limite no valor de R$ 67.400,91 e as univestárias, R$ 34.035,24. Há duas execeções, que recebem valores diferentes. A Casa do Estudante do Ceará (CEC), que recebe R$ 337mil, e o Diretório Central dos Estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (DCE/IFCE), cujo valor é R$ 22,9 mil. Confira abaixo:

Entidades secundaristas

União Cearense dos Estudantes (Uces)

Associação Cearense dos Estudantes Secundaristas (Aces) União dos Estudantes Secundaristas da Região Metropolitana de Fortatleza (UESM) Instituto Luta Estudantil

Associação dos Estudantes do Estado do Ceará (Asesc)

Associação dos Estudantes de Fortaleza (Asesf) Centro Estudantil Cearense (Cesc) União dos Estudantes de Fortaleza (Uesfor)

União Estudantil Fortaleza (Unefort) União Fortalezense dos Estudantes (Ufes) Casa do Estudante do Ceará (CEC) | R$ 337.004,53

Entidades universitárias

União Cearense dos Estudantes (Uces) União Nacional dos Estudantes (UNE) Entidade de Apoio aos Estudantes do Brasil (EAEB) União Estadual dos Estudantes Cearenses (UEE) Diretório Central dos Estudantes do Instituto Federal do Ceará (DCE/IFCE) | R$ 22.884,94

