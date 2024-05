Itaiçaba: Câmara investiga vice-prefeito por prejuízos em obras e show de Mara Pavanelly

O vice já havia sido investigado pelo Legislativo em outra ocasião, que terminou com o procedimento arquivado. Essa denúncia se referia a aquisições de livros escolares sem licitação. A nova investigação, além de incluir a acusação passada, afirma que, quando prefeito, Nilsinho teria contratado serviços que geraram “grandes prejuízos” em obras públicas, assim como atrações musicais — como a cantora Mara Pavanelly — com um valor superfaturado.

O vice-prefeito de Itaiçaba, Iranilson Lima Bezerra (PP), virou alvo de uma comissão processante na Câmara Municipal, na última terça-feira, 7, em razão de supostas infrações político-administrativas. A denúncia se refere ao período em que Nilsinho, como é conhecido, estava à frente do Executivo do município distante 168,6 km de Fortaleza. Ele nega acusações e alega “ato político” na Comissão.

O vice-prefeito eleito esteve à frente do Executivo de 30 de novembro de 2022 a 25 de novembro de 2023, em razão do afastamento do prefeito eleito Frank Gomes (PDT), por sua vez, investigado por suspeitas de prática de crimes de peculato , falsidades material e ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo a administração pública.

As denúncias contra Nilsinho se referem a esse período e partiram do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Lauro Marciolino Solheiro Junior, o Capitão Lauro. No documento são apresentadas as três acusações ao mesmo tempo.

Uma das irregularidades se refere a um serviço de pavimentação asfáltica, contratado em 2023, cujo prejuízo teria sido de quase metade do valor da obra. Enquanto a contratação teria sido de R$ 2.460.227,95, os erros teriam provocado um gasto de R$ 1,030,202,51, segundo um laudo de avaliação, inspeção e vistoria realizado por um engenheiro civil, que também é testemunha no caso.

O documento ainda cita contratações de atrações musicais ou artísticas por meio de inexigibilidade de licitação, sem o atendimento das exigências legais. Em específico, é citada a contratação da cantora Mara Pavanelly, com preços acima do valor de mercado: o contrato da Prefeitura constava em R$ 130 mil, enquanto a média de cachê da artista circulava em R$ 75 mil em cidades próximas. O documento de contratação de Pavanelly consta no Portal da Transparência da Prefeitura.

Por fim, a denúncia reitera as acusações que moveram uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra Nilsinho e que resultaram no arquivamento do processo. Ela se refere a “aquisições sem licitação própria de 34 baús literários, pelo preço de R$ 993 mil reais".

Vice-prefeito nega acusações e alega “ato político” na Comissão

Em resposta às acusações, Nilsinho informou ao O POVO que recebeu tudo com “surpresa e indignação”. “Reafirmo que os fatos levantados agora já foram apurados em uma comissão anterior. E que outros objetos, como a realização de eventos, já foram analisados pelo Ministério Público, sem levantamento de irregularidades”, disse.

Segundo ele, a “movimentação mais parece um ato político”. “Para inviabilizar um projeto de gestão popular que prioriza as pessoas e o desenvolvimento do município”, alegou.