Comissão da Agricultura aprova projeto que cria delegacias especializadas em conflitos agrários

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural aprovou, nesta quarta-feira, 8, o Projeto de Lei 3.763/23, que prevê a criação de Delegacias Especializadas em Conflitos Agrários (DECA). Segundo o plano, a justificativa é de "nacionalizar a experiência de Estados que já adotaram a criação de Delegacias Especializadas em Conflitos Agrários tais como Mato Grosso do Sul, Sergipe e Minas Gerais, com o escopo de promover uma articulação unificada no combate à criminalidade perpetrada no campo".

A proposta foi apresentada em agosto de 2023, com autoria do Delegado Fabio Costa (PP) e mais outros quarenta parlamentares, sendo 25 do Partido Liberal, 4 do Progressista, 4 do União Brasil, 2 do Republicanos, 2 do Podemos, 2 do MDB, 1 do Patriota 1 do PSB.

O artigo 2º da Lei estabelece o que é entendido por conflito agrário e o artigo 3° as obrigações da DECA: "Considera-se conflito agrário situação de antagonismo explícito ou potencial entre pessoas físicas ou jurídicas, detentoras de imóveis rurais a qualquer título, e trabalhadores rurais sem terra".