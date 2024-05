Aliado de Deltan Dallagnol é nomeado para diretoria de banco do Paraná

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol desistiu na sexta-feira, 3, de concorrer à prefeitura de Curitiba (PR). Horas depois de ele informar que não era mais pré-candidato ao Executivo municipal, um aliado do ex-procurador da Operação Lava Jato foi anunciado pelo governo do Paraná como diretor-presidente do banco Fomento Paraná. O advogado Valdemar Bernardo Jorge se filiou ao Partido Novo em março deste ano e constava como coordenador da pré-campanha de Deltan e era cotado para ser vice na chapa.

Bernardo Jorge foi secretário estadual de Planejamento e Projetos Estruturantes entre 2019 e 2022. Desde 2023, era o titular da pasta de Desenvolvimento Sustentável. Antes de se filiar ao Partido Novo, foi dirigente do Republicanos. A nomeação para a Fomento Paraná, uma instituição financeira estadual voltada a linhas de crédito para empreendedores de micro a médio porte, ainda não foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Procurado, o governo do Paraná, em nota, afirmou que a indicação do advogado tem relação com o "currículo" do ex-secretário. "Além do currículo, que o habilita para a função, tem ampla interlocução com os setores público e privado, em especial com o agronegócio, área atendida pela Fomento Paraná", disse o governo estadual. O Partido Novo, Deltan e o ex-secretário foram procurados pelo Estadão, mas não retornaram.