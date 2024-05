PF investiga supostas ameaças de aliados de Bivar ao presidente do União Brasil, Antonio Rueda

No último domingo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) havia pedido autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar a possibilidade de ameaças. A solicitação inicial partiu da defesa de Rueda, após um incêndio ter atingido duas casas de praia de propriedade do advogado e da irmã dele.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Stasis , nesta terça-feira, 7, para investigar supostas ameaças sofridas pelo advogado Antonio Rueda , atual presidente nacional do União Brasil, por pessoas ligadas ao seu antecessor no comando da sigla , Luciano Bivar .

A defesa atribuiu o ocorrido a Bivar, então presidente do União Brasil, alegando “uma pluralidade de indícios”. No entanto, a investigação desta terça não teria como foco o caso de incêndio, mas “ameaças no contexto dessa disputa.”

Luciano Bivar foi afastado do cargo de presidência do partido no fim do mesmo mês de março, semanas após o incêncio. Rueda assumiu o comando. O ex-presidente tentou cancelar a convenção partidária que determinou a presidência de Rueda, mas não teve sucesso. Ele chegou a ir ao local do encontro, chamou Rueda de “covarde” e foi embora. Uma ala do União pede que Bivar seja expulso.

A investigação estava, a princípio, sob responsabilidade da Polícia Civil e passou para a competência do STF, ficando a cargo da Polícia Federal. O relator do caso é o ministro Kassio Nunes Marques.