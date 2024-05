PF faz buscas contra pessoas ligadas a Bivar para apurar ameaças ao presidente do União Brasil

A Polícia Federal (PF) abriu nesta terça-feira, 7, uma Operação batizada Stasis para investigar ameaças ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Entre os alvos da ofensiva estão duas pessoas ligadas a Luciano Bivar, que foi derrotado por Rueda nas eleições do partido.

Agentes fazem cinco buscas no interior de Pernambuco, por ordem do Supremo Tribunal Federal. As investigações tiveram início com a Polícia Civil do Distrito Federal e posteriormente foram remetidas à Corte máxima e à PF.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O advogado Antônio Rueda foi eleito presidente do União Brasil no final de fevereiro. Ele sucede Luciano Bivar, que tentou inclusive "virar a mesa" e sustar a convenção que alçou o adversário ao topo da legenda. Depois, o embate entre os dois acabou chegando ao Supremo.